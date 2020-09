Rita Dalla Chiesa e i bimbi di Genova in ginocchio: "Per favore, ditemi che non è vero"

15 settembre 2020 a

La foto ha fatto il giro d'Italia. Il governo ha provato a minimizzare, parlando di "un singolo episodio". E al di là del fatto che non si è trattato di "un singolo episodio", resta il fatto che questo presunto "singolo episodio" sia di una gravità assoluta. Si parla delle immagini, emblematiche, del disastro firmato Lucia Azzolina. Si tratta della foto arrivata da una scuola di Genova che ritrae dei bimbi costretti a fare lezione in ginocchio, scrivendo sulle sedie, perché i banchi semplicemente non sono arrivati. Dopo il coronavirus, la scuola riparte nel caos più totale. E Rita Dalla Chiesa rilancia su Twitter l'immagine, commentando: "Per favore mi dite che non è vero? Che è un fake?". Purtroppo no: l'immagine è drammaticamente vera. Una foto che, come si legge nel testo di chi per primo la ha rilanciata, dovrebbe spingere Lucia Azzolina a dimettersi, a lasciare il ministero dell'Istruzione.

