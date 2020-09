Rita Dalla Chiesa contro i benpensanti: "Chi porta la mascherina è di sinistra? Follia"

12 settembre 2020 a

"Non è una decisione facile, voglio approfondire ancora, confrontarmi ancora". A parlare è la conduttrice Rita Dalla Chiesa che, in un'intervista all'Adnkronos, dice di essere ancora indecisa sul voto del referendum sul taglio dei parlamentari. Voto che lei stessa ha definito "di coscienza", spiegando che non bisogna considerare questo referendum come politico.

Dalla Chiesa si è espressa poi sulle mascherine e sulla connotazione politica che anche in questo caso spesso viene data: "Ho sentito dire che chi porta la mascherina è di sinistra e chi non la porta è di destra, credo che ci sia oramai la tendenza a buttare in politica qualunque cosa, persino la mascherina. Una follia". Secondo la conduttrice è importante non farsi guidare sempre dalla politica, proprio come nel caso del referendum del 20 e 21 settembre: "Si deve scegliere secondo la propria coscienza, secondo la propria testa", quindi andando oltre ciò che dice il partito per il quale in genere si vota.



