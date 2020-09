Lorella Cuccarini, Dagospia: "Lascia l'agente Lucio Presta, nello scontro con Alberto Matano e la Rai non l'avrebbe difesa"

07 settembre 2020 a

Il sodalizio professionale tra Lorella Cuccarini e Lucio Presta dopo molti anni insieme si sarebbe concluso, la showgirl avrebbe abbandonato l'Arcobaleno Tre (la società di Presta) incolpando il manager di non averla difesa come si aspettava nella querelle con Alberto Matano e con la Rai, dopo il suo allontanamento dalla Vita in Diretta.

La conduttrice, secondo quanto scrive Dagospia, sarebbe furiosa per la sua esclusione e sarebbe pronta a rifiutare anche Lo Zecchino d'Oro che la Rai le avrebbe offerto. L'immagine della showgirl non è infatti più disponibile sul sito dell'agenzia, dove non figura anche Rita Dalla Chiesa. Fresca di passaggio all'agenzia LaPresse di Marco Durante, con la speranza di nuovi impegni a Mediaset. Nei mesi scorsi aveva lasciato l'Arcobaleno Tre anche Teo Mammucari.

