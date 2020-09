Giuliano Ferrara e la foto del volto tumefatto: "Come mi hanno ridotto quegli squadristi"

15 settembre 2020 a

Ma che cosa è successo a Giuliano Ferrara? L'ex direttore de Il Foglio si palesa su Twitter così come potete vedere nel cinguettio qui sotto: con un occhio tumefatto, tanto gonfio da non riuscire neppure ad aprirsi, la palpebra insomma è irrimediabilmente "bloccata". Trattasi di un incidente domestico? Fino ad ora è mistero su che cosa gli sia accaduto. L'Elefantino, per spiegare la fotografia, infatti ricorre alla sua consueta ironia: "Come mi hanno ridotto Spadaccia, Cesaretti, Vitiello e Rocca per aver detto che tra finanziamento pubblico e vitalizi c’è un nesso sghembo - premette -. Squadristi radicali! Notare libreria dietro", conclude sornione Giuliano Ferrara.

