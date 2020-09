Augusto Minzolini rivela: "Marco Travaglio mi ha querelato. Proprio lui che si difese contro di me appellandosi all'ironia"

15 settembre 2020 a

Si scopre che Marco Travaglio, il re di nomignoli e insulti con i quali riempie i suoi editoriali ogni santo giorno sul Fatto Quotidiano, ha querelato Augusto Minzolini. Lo conferma Minzo in persona, su Twitter, il retroscenista che con Travaglio ha da tempo un conto aperto. "Stupito - premette Minzolini su Twitter -: Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui faccia di c", spiega l'antefatto. E ancora, Minzolini aggiunge: "Eppure ho spiegato sempre qui in passato che c era per cerbiatto, non per cu***. Proprio lui che si è difeso da una mia querela per un insulto dicendo: La mia è satira! Chi di satira ferisce, di satira perisce", conclude Minzolini, sempre più duro col direttore del Fatto Quotidiano, house-organ di Giuseppe Conte. E lo scontro continua. Ovviamente in tribunale.

