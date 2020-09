Carlo De Benedetti a Otto e mezzo: "Patrimoniale in tempi di coronavirus? Doverosa, ma Conte..."

15 settembre 2020 a

La patrimoniale? Addirittura "doverosa". Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, parla del suo nuovo quotidiano Domani, fresco di uscita in edicola, e anticipa di fatto quale sarà una delle campagne politiche del foglio diretto da Stefano Feltri. Una bella tassa sul patrimonio.

"Io la sostengo da 20 anni. Io sono anche cittadino svizzero, oltre che Italiano, e in Svizzera, un Paese che non è mai stato invaso da orde di comunisti, si paga una patrimoniale, con aliquota modesta ma annuale. Io la trovo una forma doverosa, ma il governo Conte non lo farà mai, questo è sicuro". Almeno una buona notizia da Palazzo Chigi.

