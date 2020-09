Carlo De Benedetti su Berlusconi a Otto e Mezzo: "La interrompo", risponde alla Gruber con una sola parola

16 settembre 2020 a

Carlo De Benedetti ha potuto usufruire del salotto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo per presentare la sua nuova iniziativa editoriale, partita ufficialmente lunedì 15 settembre con l’uscita in edicola del quotidiano Domani. La conduttrice di La7 ne ha approfittato per rivolgere all’ingegnere anche una domanda su Silvio Berlusconi: “Dopo il suo ricovero, lei…”. La Gruber è stata però subito interrotta da De Benedetti: “La interrompo, la interrompo: auguri”. “Auguri, va bene”, ha tagliato corto la conduttrice che ha ritenuto che non fosse il caso di insistere davanti al sorriso dell’ingegnere. Il quale evidentemente non ha cambiato idea sul Cav, ma stavolta si è ben guardato dall’esporsi dopo la valanga di critiche meritate per i commenti cattivi sull’ex premier, mentre questi si trovava ricoverato al San Raffaele con il coronavirus. “È un imbroglione, ho sempre pensato che sia stato un elemento negativo - aveva dichiarato negli scorsi giorni - se uno è malato le mie opinioni non cambiano. Sono stato troppo duro? Assolutamente no”.

