Willy Monteiro, Augusto Minzolini: "Reddito di cittadinanza ai fratelli Bianchi? Altro capolavoro del grillismo"

"Un altro capolavoro del grillismo". La notizia rilanciata dal Tempo secondo cui i fratelli Bianchi percepiscono il reddito di cittadinanza non era ancora ufficiale, ma già Augusto Minzolini massacrava i 5 Stelle. Tutto vero: due dei 4 violenti che avrebbero massacrato a calci e botte Willy Monteiro, il 21enne di Colleferro, fino a ucciderlo si godevano i soldi del reddito grillino facendo la bella vita tra Positano, Palmarola, Amalfi e altre splendide località "vip".

"C’è una voce,molto accreditata - scriveva su Twitter il retroscenista del Giornale, prima dell'ufficialità -, che i 4 teppisti che hanno massacrato il povero Willy a Colleferro, beneficiassero del reddito di cittadinanza. Se fosse vero sarebbe un altro capolavoro del grillismo. Di quelli da incorniciare". Gustoso il "confronto" con un sostenitore dei 5 Stelle. "Questi ragionamenti li può fare solo un disagiato mentale", commenta tal Nury, "Parla di lei che non ha nemmeno il coraggio di firmare con il suo nome. Lei è un poveraccio che scrive tweet a pagamento. Il suo è un reddito per str***te. Prenda i soldi e almeno non rompa i cog***i", replica Minzo. Chiaro, no?

