Veronica Lario, il cavallo vendica Berlusconi: il buco, quanti milioni perde la società dell'ex moglie

Veronica Lario ed ex moglie di Silvio Berlusconi, ha avuto delle perdite nella sua società che si occupa di cavalli e mondo dell'equitazione. La Equitago, che la Lario presiede controlla con la svizzera Incomar attraverso la fiduciaria Siref, ha chiuso il bilancio 2019 con perdite di oltre 9,5 milioni di euro e hanno eroso oltre due terzi del capitale di 10mila euro. Il negativo, scrive il Tempo, è stato ripianato attingendo per 9,5 milioni versati in Siref da Incomar e per altri 10mila euro mediante l'azzeramento del capitale, poi ricostituito. Nel portafoglio di partecipazioni di Equitago che vale 15,7 milioni ci sono quindici investimenti tra i quali spiccano in particolare il 40% della Valsecchi Costruzioni, il 40% di Space Paddle specializzata nella realizzazione di campi da paddle e il 100% di Equitago Sport che gestisce una scuderia ippica in provincia di Monza e Brianza.

