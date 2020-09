Susanna Ceccardi, il padre Roberto a Piazzapulita: "Mio zio era partigiano, i veri fascisti oggi sono tinti di rosso"

17 settembre 2020 a

"Voi non la conoscete bene". Roberto Ceccardi viene raggiunto a Cascina dall'inviato di Corrado Formigli per Piazzapulita e mette in chiaro due punti su sua figlia Susanna Ceccardi, candidata governatrice della Toscana per il centrodestra: "Susanna è la voce di Matteo Salvini, ma è autonoma, una leonessa".

Cuore di papà, ma anche memoria di famiglia. Una famiglia che ha avuto lo zio di Ceccardi senior partigiano e ucciso a pugnalate dai fascisti della X Mas durante la guerra di Liberazione. Oggi i tempi sono cambiati: "Ora sento alcuni veri fascisti, tinti di rosso, che danno della fascista a mia figlia", accusa Roberto Ceccardi, che qualche giorno fa è andato in piazza per contestare Matteo Santori e le sardine.

