Emilio Fede può uscire di casa: affidamento in prova ai servizi sociali all'ex direttore di 89 anni

Alla bellezza di 89 anni, Emilio Fede ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'ex direttore del Tg4 è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell'ambito del processo Ruby-bis. Assistito dall'avvocato Salvatore Pino, ora Fede potrà uscire di casa tutti i giorni dalle 6.30 alle 22. L'ex direttore abita a Segrate, nell'hinterland milanese. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, si apprende, tiene conto anche delle condizioni di salute e dell'età avanzata di Emilio Fede, fino ad oggi in regime di detenzione domiciliare. Fede potrà anche uscire dalla Lombardia, ma solo se autorizzato dall'Ufficio esecuzione penale esterna.

