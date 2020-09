Massimo Giletti, durissimo attacco dell'ex Pd Claudio Fava: "Che tristezza vedere le foto col giubbino antiproiettile"

18 settembre 2020 a

"Penso alla tristezza infinita di queste immagini. Penso ai cento che sono caduti in questi anni senza aver mai (mai!) nemmeno immaginato di indossare un giubbotto antiproiettile per il senso di sobrietà che animava ogni loro gesto e penso alla miseria di un Paese in cui l'esibizione della vita ha preso il posto della vita reale", Parla così Claudio Fava contro Massimo Giletti dopo la sua passeggiata in gilet antiproiettile a Roma. Fava, che è il presidente regionale della Commissione Antimafia siciliana. attacca il conduttore di Non è l'arena, presto in onda su La7, su Facebook,

"Da oggi all'antimafia da talk-show e fanfare dobbiamo aggiungere quella da giubbotto antiproiettile", conclude Fava. Giletti da fine luglio vive infatti sotto scorta. Lo ha deciso due mesi fa la Prefettura di Roma a seguito di alcune minacce del boss Filippo Graviano, intercettato in carcere, rivolte a Giletti nei giorni seguenti alle polemiche di Non è l'Arena sui giudici di sorveglianza che avevano disposto i domiciliari per alcuni boss causa rischio Covid.

