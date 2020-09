Maratona di Enrico Mentana, Claudio Borghi attacca: "Manipolazioni e falsità sul voto in Toscana"

21 settembre 2020 a

La maratona di Enrico Mentana in diretta sul Tg La7, in attesa dello scrutinio sulle Regionali e il referendum del 20 e del 21 settembre, non piace a Claudio Borghi. "Ho fatto l'errore di accendere sulla maratona Mentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la Toscana' - cinguetta al vetriolo -. Manipolazione e falsità costanti, continue. Chissà come mai non dice 'Se Zingaretti perde il Veneto?' Spengo e vado a fare fisioterapia".

Nel mirino dell'economista della Lega il direttore de l'Espresso, Marco Da Milano che, ospite del direttore del Tg La7, si è lasciato andare a una previsione tutta sua. Peccato però che gli exit poll non vedono un grande margine tra i due avversari. Eugenio Giani, per il centrosinistra, è quotato tra il 43,5 e il 47,5. Susanna Ceccardi per il centrodestra è attestata invece tra il 40 e il 44 per cento. Cifre queste che non escludono una partita apertissima.

