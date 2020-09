Gad Lerner, lo sfottò a Matteo Salvini: "Premier, sul serio? Deve cambiare nome di nuovo"

21 settembre 2020 a

Con i risultati delle elezioni regionali ormai acquisiti, e con il 3 a 3 inciso nella roccia, i detrattori di Matteo Salvini possono scatenarsi. “Colpa” del segretario della Lega, troppo generoso nel sbilanciarsi durante la campagna elettorale: aveva pronosticato almeno un 5-1, ma è finita pari e in realtà è un buon risultato per il centrodestra, che guadagna un’altra regione e passa a governarne addirittura sedici. Un errore veniale quello di Salvini che però cambia completamente la percezione che gli italiani hanno del risultato uscito dalle urne. Adesso l’ex ministro deve sopportare le prese in giro degli avversari, a partire da quella pesante (e davvero ridicola) di Gad Lerner. Non essendo in grado di fare un’analisi politica sensata, la nuova firma del Fatto Quotidiano si limita ad una puerile presa in giro: “Com’è che aveva deciso di chiamarsi quel partito? Lega per Salvini premier? Salvini… premier? Premier… sul serio? Ahahahah. Qui urge cambiare nome di nuovo”.

