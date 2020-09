Alessandra Ghisleri, consiglio non richiesto a Matteo Salvini: "Trenta mesi logorano. Ci riuscì solo Berlusconi"

23 settembre 2020 a

"Trenta mesi logorano". Per Alessandra Ghisleri le prossime elezioni sono lontane, troppo, perché il centrodestra si lasci andare a inutili "personalismi". La direttrice di Euromedia Research, in collegamento con Coffee Break su La7, si sbottona su quello che sarà il dopo-Regionali in quella che è una chiara frecciatina a Matteo Salvini: "Silvio Berlusconi ha saputo conciliare realtà differenti per coalizzarle per diversi scopi. Ora invece è difficile fare una sintesi del centrodestra".

"Elettori galvanizzati", gode Salvini. Ghisleri: ecco perché le toghe spingono la Lega verso il trionfo

Il problema, mette in chiaro al conduttore Andrea Pancani la sondaggista, "sono i i personalismi non fanno percepire gli ideali comuni". I candidati, in sostanza, poco hanno contato. "Il punto cruciale è la lotta comune, avere linee condivise". Caratteristiche che il centrodestra per ora non vanta.

