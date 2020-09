Roberto Burioni dopo gli insulti di Ilaria Capua a DiMartedì: "Mi chiamano satanista criminale piddino"

24 settembre 2020 a

Dopo Ilaria Capua, anche Roberto Burioni ha reso una testimonianza degli insulti che ha ricevuto per le sue apparizioni televisive. “Nei miei confronti alcuni dimostrano maggiore fantasia”, ha dichiarato il professore di virologia, che ha mostrato un messaggio in cui viene accusato di essere “satanista, criminale e piddino”. In quanto a insulti se la gioca decisamente con la Capua che, dopo l’ospitata a DiMartedì su La7, ha dovuto leggere offese pesanti senza alcun motivo: “Il mercoledì mattina lo battezzo con gli insulti relativi alla mia presenza in televisione. Li vorrei ritwittare tutti. Per protesta. Ne cito uno esemplare: ‘brutta tr*** hai finito di dire str***’”. La virologa ha ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà, tra i quali figura anche quello di Guido Crosetto: “La capisco perfettamente. Basta non guardarli, non dare loro peso o non andare in tv”.

