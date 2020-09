Non è l'arena, Massimo Giletti e la replica ferocissima a Selvaggia Lucarelli: "Vai ad alzare le palette"

24 settembre 2020 a

Volano stracci, o meglio parole grosse, tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli. Ad aprire il fuoco era stata la seconda, che aveva attaccato il conduttore di Non è l'Arena (presto in onda su La7) criticandolo per alcuni ospiti e opinionisti portati in studio nel suo talk. "L'ho detto molto chiaramente a Giletti: sta morendo la gente, non è tempo di ciarlatani e inadeguatezza, io non vengo", aveva picchiato duro la Lucarelli riferendosi ad alcune scelte del conduttore in tema di coronavirus. Per inciso, spesso Selvaggia era ospite di Non è l'Arena mentre quest'anno ha preso un impegno fisso con PiazzaPulita di Corrado Formigli. Ora, come detto, piove la replica di Giletti, altrettanto secca. Intervistato da Repubblica, ha picchiato durissimo: "Lei è libera di dire quello che vuole, poi una può andare ad alzare le palette a Ballando con le Stelle". Stoccata velenosissima, quella di Giletti, che si riferisce al ruolo di giudice di Selvaggia Lucarelli al programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

