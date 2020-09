Maria Giovanna Maglie contro il cardinale Angelo Becciu: "Cacciato da Papa Francesco, ride ancora?", cosa scriveva un anno fa

24 settembre 2020 a

Un terremoto in Vaticano: si dimette il potentissimo cardinale Angelo Becciu, l'annuncio è arrivato con una nota diffusa dalla Santa Sede nella serata di giovedì 24 settembre. Una decisione di Papa Francesco, che ha scelto di rimuovere il porporato dall'incarico. Il tutto, probabilmente, per la vicenda dell'immobile comprato a Londra dal Vaticano per 200mila euro, una vicenda che ha travolto Becciu. E Maria Giovanna Maglie commenta la notizia su Twitter. O meglio, ricorda come un anno fa lei stessa profetizzò quanto sarebbe accaduto in un articolo su Dagospia, che rilancia in calce al tweet. Cinguettio in cui scrive: "Il Papa ha cacciato il fu potentissimo e ammanicatissimo cardinale Becci, come avevo provato a scrivere già un anno fa. Ora si può riscrivere Vatileaks - sottolinea -. Un anno fa Becciu rideva del mio articolo per Dagospia, e oggi?", conclude tagliente Maria Giovanna Maglie.

