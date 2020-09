Dritto e Rovescio, arriva Luca Zaia e Paolo Del Debbio lo introduce così: "Lasciamo stare la robetta", come gode il Doge

24 settembre 2020 a

Inizia una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. E il conduttore, giovedì 24 settembre, apre introducendo il suo primo ospite, Luca Zaia. E lo introduce con queste parole: "Si parla di percentuali di voto, di chi ha vinto e chi ha perso, poi hanno sempre vinto tutti", premette riferendosi all'esito delle regionali. "Ma c'è chi perde sempre in Italia: quelli che ancora non hanno la cassa integrazione, sono decine di migliaia di persone". Dunque, Del Debbio anticipa il collegamento con un gruppo di lavoratori in attesa del licenziamento, "una brutta cosa". E riprende: "Di questo, non di percentuali delle vittorie, ne parleremo con Luca Zaia, neo stra-presidente del Veneto. Perché so che è un uomo concreto che ama parlare di cose concrete e non di robetta", conclude Del Debbio. Parole che al Doge saranno piaciute. E parecchio.

