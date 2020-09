Dritto e Rovescio, "che ca*** andate a guardare?". Clamoroso Paolo Del Debbio: lancia la pubblicità, massacra Formigli e trionfa

18 settembre 2020 a

Ogni conduttore televisivo è geloso del proprio pubblico. E, ovviamente, Paolo Del Debbio non fa eccezione. Ma a differenza degli altri, mister Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, non usa giri di parole e non si fa troppi scrupoli nel "manifestare" questa sua gelosia. Un esempio pratico è arrivato nel corso della puntata trasmessa giovedì 17 settembre. Ecco il momento della pubblicità, principale "insidia" per lo share di un programma: la gente cambia canale e, magari, non torna. Così, Del Debbio si produce in una genuina intemerata per convincere i telespettatori a restare sintonizzati: "A Mediaset, come tante società, dobbiamo fare fatturato, ed è importante farlo - premette -. Quindi non cambiate canale, non andate a vedere programmi... Qui guarda che parterre che ho. Ricci, Cusani, Belpietro, il mio amico Cruciani, la creme de la creme. Che ca*** di trasmissione andate a guardare?", afferma Del Debbio guardando in camera. Risultato? Obiettivo raggiunto: Dritto e Rovescio fa il 6,2% di share e stacca il competitor, PiazzaPulita di Corrado Formigli, che su La7 si ferma al 4,6 per cento.

