Dritto e Rovescio, Alessandro Sallusti asfalta Karima Moual: "Non è che sei razzista, sei incazz***"

Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 17 settembre. Si parla di "razzismo", ed Alessandro Sallusti porta tutti a scuola. In particolare porta a scuola la giornalista italo-marocchina Karima Moual, la quale vede razzismo sostanzialmente ovunque. "Il problema è che noi qua, in questo studio, possiamo permetterci di parlare dei numeri perché viviamo in case, quartieri, uffici e contesti dove il problema dell'immigrazione non esiste - premette il direttore -. Questa cosa andrebbe detta a chi ha un accampamento sotto casa, ai comaschi che non potevano entrare nei giardini pubblici, ai milanesi che abitano nelle periferie più o meno scalcinate". Dunque, rivolgendosi alla Moual: "È facile entrare in televisione e dire che sono tutti razzisti. Quando esci di casa e ti ritrovi di fianco un accampamento di immigrati, non è che sei razzista: sei incazz***", conclude un impeccabile Sallusti.

