Garko al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli e la pesante accusa a Mediaset: "Lui aveva chiuso un accordo per parlare della Ares, ma poi..."

Volano accuse pesantissime di Selvaggia Lucarelli su Mediaset. Nel mirino la comparsata di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, programma di Canale 5 andato in onda venerdì 25 settembre. "Non so bene chi l’abbia convinto a mettere in piedi quel teatrino e non so chi l’abbia convinto a fissare la seconda puntata a Verissimo - esordisce su Tpi per poi continuare -. Se è vero quello che si è raccontato, ovvero che in questa agenzia Ares di cui lui faceva parte accadevano cose terribili al momento narrate con una certa vaghezza, è anche vero che al vaso di Pandora è stato immediatamente messo il coperchio da qualcuno che decide cosa va in onda nella tv che ospitava Garko ieri sera".

Per la Lucarelli "sembra che Garko avesse chiuso un accordo per parlare al Gf di quello che accadeva nella Ares ma che sia stato silenziato come Signorini, la D’Urso e tutti gli altri a Mediaset. Ora, chi decide a Mediaset non penso occorra specificarlo. Al massimo, bisogna capire quale personaggio della famiglia sia intervenuto. Di sicuro, chi ha fatto pressioni su Mediaset ha un suo peso specifico e Ares, del resto, come scriveva ieri Giuseppe Candela, era una partecipata Mediaset". Un'accusa pesantissima, quella della Lucarelli, che non ha visto alcun riscontro.

