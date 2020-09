Daniela Santanché, indiscreto-bomba per Travaglio: "Diventare azionista del Fatto? Valuto"

29 settembre 2020 a

Ve la immaginate Daniela Santanché in qualità di azionista de Il Fatto Quotidiano? È uno scenario che può verificarsi tranquillamente, almeno stando a sentire la senatrice di Fratelli d’Italia che negli affari non conosce schieramenti politici. Come è giusto che sia. E allora lei stessa a La Repubblica ha confermato l’indiscrezione, anche se non proprio esplicitamente: “Sono un’imprenditrice, faccio l’editore, se il mercato offre delle opportunità interessanti le valuto”. Si vocifera che la Santanché sia interessata a rilevare l’11 per cento delle quote del giornale diretto da Marco Travaglio che l’imprenditore Alvaro Cesaroni intende mettere in vendita. “Se confermo l’indiscrezione su Il Fatto? Parlo in generale - ha poi specificato a La Repubblica la senatrice di Fdi - mi ero già fatta avanti per L’Unità, se ricorda. Poi non mi hanno voluta, ma anche se abbiamo idee diverse io ragiono da imprenditrice”.

