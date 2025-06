Jannik Sinner, la frase "sfuggita" dopo il ko contro Bublik: "Subdolo"

Jannik Sinner rompe il silenzio dopo la sconfitta contro Alexander Bublik. Il numero uno al mondo è stato eliminato negli ottavi del torneo ATP 500 di Halle. Una sconfitta che ha lasciato tutti di stucco. Bublik compreso. "Penso di aver avuto le mie possibilità durante la partita - ha ammesso l'altoatesino -. Nel secondo set ho avuto un paio di palle beaak, poi nel terzo con quel rovescio subdolo mi ha breakkato. Sull'erba è così. Io ho avuto le mie possibilità, ma non le ho sfruttate". Insomma, una frase sfuggita, un mea culpa dopo un'altra sconfitta, quella contro Carlos Alcaraz al Roland Garros.

E ancora, ammettendo i suoi errori: "Il problema è un altro. Questa partita è diversa rispetto a quella persa al Roland Garros. Ma sono in un certo senso soddisfatto, perché giocando due partite ho provato tutto ciò che dovevo. Poi è chiaro giocare un po' di più sarebbe stato meglio, perché se avessi vinto più partite avrei preparato meglio Wimbledon, ma ora devo pensare a rigenerarmi sia fisicamente che mentalmente. Ne ho bisogno. Per Wimbledon c'è ancora una settimana per prepararsi. Quindi mi prenderò un po' di pausa che onestamente mi farà bene".