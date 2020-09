Alessandro Di Battista si ricicla come professore: insegnerà giornalismo, quanto si farà pagare

29 settembre 2020 a

a

a

L'ex deputato grillino Alessandro Di Battista ora è anche docente di giornalismo: sale in cattedra, per spiegare a giovani le "linee guida per la realizzazione di un reportage dall'estero". Per 185 euro la lectio magistralis sarà online. L'idea è venuta a quelli di Tpi, sito di informazione diretto da Giulio Gambino (figlio di Antonio, cofondatore dell'Espresso) e da Stefano Mentana (figlio di Enrico, direttore del Tg La7), e animato nel tempo da firme come Davide Lerner (figlio di Gad) o Sofia Bettiza (figlia di Enzo).

"Di Battista o Di Maio? Scelgo Fico". La Lombardi conferma: nasce il "Movimento 5 Conte", schiavi del Pd

Il sito sta lanciando questo suo «workshop» sul giornalismo online, che si svolgerà ad inizio ottobre. Di Battista con Tpi, da agosto ad oggi, scrive il Giornale ha lasciato tre reportage: uno per spiegare che la guerra in Afghanistan è fallita; uno contro Mario Draghi «apostolo delle élite» e l'ultimo - datato 16 settembre - un appello al «Sì» nel referendum. Con il Fatto quotidiano, invece, con cui aveva un contratto di collaborazione è finita male, causa contrasti politici sulle regionali pugliesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.