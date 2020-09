Roberta Lombardi sul futuro M5s: "Di Battista o Di Maio? Scelgo Fico". Ufficiale, nasce il "Movimento 5 Conte"

24 settembre 2020 a

a

a

"Sono stufa di questa discussione, che gira sempre intorno a Di Battista e Di Maio", spiega Roberta Lombardi, volto storico del M5s. Se rimaniamo fermi sulle individualità, moriamo. Tra le analisi politiche del dopo voto dei due però scelgo la terza, quella di Roberto Fico, che sottolinea la responsabilità collettiva del risultato. Ci siamo dentro tutti, da chi ha costruito una carriera politica usando il Movimento fino all'ultimo che si lamenta nelle chat ma è terrorizzato dai cambiamenti. Mi indigna vedere incolpato Vito Crimi. Chi fa il fenomeno dovrebbe ringraziarlo". E a chi gli fa notare che con Di Maio si va verso le alleanze, mentre con Di Battista soli contro tutti. "Sono compatibili. Non devono esserci alleanze a tutti i costi, ma nemmeno approcci pregiudiziali e ideologici. Io preferisco provare a cambiare le cose governando e farlo dove si può costruire un percorso comune. Per questo, tra Salvini e Zingaretti, scelgo sempre il secondo".

"Mi vogliono far fuori". La cupa paranoia di premier Conte: ecco contro chi punta il dito

Si parla di un patto tra M5S e Pd, scrive la Stampa, per avere lei in corsa in Regione e un candidato comune a Roma, al posto di Raggi. "Non commento la fantapolitica. E mi fa molto ridere sapere che correrei presidente del Lazio a mia insaputa. Mi piacerebbe, mi sono già candidata presidente del Lazio. Certe cose però andrebbero prima condivise con le persone che si vogliono coinvolgere in certi progetti. Il mio secondo mandato è in corso e sì, con le regole attuali non potrei, ma sulle regole siamo un po' mobili ultimamente", conclude la Lombardi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.