Flavio Briatore contro De Luca a Non è l'Arena: "Umanamente una m***a". Salvini rilancia il video

"Umanamente sei una m***a". Matteo Salvini fa sua la definizione data da Flavio Briatore a chi, come Vincenzo De Luca, ha ironizzato sul suo ricovero in ospedale o su chi, peggio, gli ha augurato la malattia. Il leader della Lega condivide su Twitter un estratto dell'intervista che il manager del Billionaire, ricoverato dopo Ferragosto al San Raffaele di Milano per coronavirus, ha concesso a Massimo Giletti a Non è l'arena domenica scorsa.

"Non gliela auguro anche se ci rideva". Briatore zittisce Vincenzo De Luca: "La famosa prostatite? Ecco tutta la verità"

Il governatore della Campania De Luca, del Pd, in quei giorni aveva ironizzato sulla "prostatite ai polmoni". Battuta di pessimo gusto, stigmatizzata anche da Giletti, che Briatore ha liquidato così: "Chi augura il male a chi ha successo è gente che vive male, gente frustrata che crede sia il loro benessere se ti succede qualcosa. Lo stesso è accaduto ad Alberto Zangrillo, uno che ha salvato centinaia di persone e che viene insultato. Devi guardare, lasciare e passare".





