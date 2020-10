Stato d'emergenza, Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "A cosa serve, se tanto in strada ognuno fa quello che gli pare?"

01 ottobre 2020 a

Ufficiale: il governo chiederà una ulteriore proroga dello stato d'emergenza per coronavirus, circostanza confermata anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Pieni poteri" a Giuseppe Conte almeno fino al prossimo 31 gennaio, in attesa del voto dell'aula. Una decisione contro la quale punta il dito Augusto Minzolini, su Twitter: "Il governo chiede un allungamento dello stato dell’emergenza fino al 31 gennaio - premette il retroscenista -. Al di là delle implicazioni politiche che in una condizione del genere proteggono solo il ruolo di Conte, non ne capisco l’efficacia visto che girando per le città italiane ognuno fa quello che gli pare", conclude Minzolini. Un'evidenza difficile da smentire.

