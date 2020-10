Otto e Mezzo, Sallusti umilia Alessandro Di Battista con uno "strapuntino": "Sapete cosa vuole davvero?"

06 ottobre 2020 a

A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 lunedì 5 ottobre, si parla del M5s, un partito allo sbando dove la guerra tra bande la fa da padrone. E che cosa ne pensa, Alessandro Sallusti, di questa battaglia? Il direttore taglia corto: Alessandro Di Battista, spiega, "vuole prendere il posto di Luigi Di Maio". Dunque, Sallusti ragiona: "È vero che i M5s hanno un problema, sono diventati casta, questo ha innescato dei cortocircuiti logici e politici. Ma c'è un problema umano molto rilevante: solo un parte del M5s è diventata casta, la parte cooptata al governo, nelle alte cariche del parlamento, nelle imprese di Stato - sottolinea il direttore -. La maggior parte dei deputati grillini non hanno partecipato a questo banchetto e da due anni vedono i compagni di partito farlo mentre loro non toccano palla e devono stare in parlamento a obbedire e votare. Come in tutte le comunità, c'è un problema di rapporti umani: chi è stato escluso dalla festa, ora vuole parteciparci. Se Giuseppe Conte potesse convocare 4-5 ribelli offrendo loro uno strapuntino o un benefit, la rivola rientra in cinque minuti", conclude Sallusti.

