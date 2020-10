Oliviero Toscani esulta per i porti aperti: "Roba da macho imbecille", soliti insulti a leghisti e Matteo Salvini

06 ottobre 2020 a

Al via lo smantellamento dei decreti Sicurezza, quelli che prevedevano pesanti multe alle ong e un flusso di sbarchi controllato. Tra i primi a esultare non poteva mancare Oliviero Toscani, il fotografo che ha fatto della battaglia contro Matteo Salvini e la Lega una sorta di ragione di vita. "Finalmente un po' più di civiltà, benissimo - esordisce più puntuale che mai interpellato dall'Adnkronos -. Per fortuna che ci son riusciti, adesso ci vuole immediatamente l'abolizione della Quota 100 e dello ius soli, subito, veloci". Insomma, tutto quello che il leader della Lega ha messo in atto (lo Ius soli per la cittadinanza agli stranieri invece non è mai stato approvato ndr).

"Io spero - prosegue poi - che stiamo andando, anche se con molta lentezza, verso l'essere più civili - aggiunge Toscani -. Quella è la strada se vogliamo sopravvivere. Ora si comincia a capire che il sovranismo era tutto sbagliato. Vuol dire che stiamo cominciando a ragionare". E sulle accuse di "buonismo" più volte rivoltegli dagli oppositori, Toscani replica: "Io non sono assolutamente un buonista. È un ragionamento da macho imbecille. Non è buonismo, è giustizia". Se lo dice lui.

