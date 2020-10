Il virologo Matteo Bassetti della Lega? Clamoroso errore a L'aria che tira. E Myrta Merlino...

06 ottobre 2020 a

Matteo Bassetti è uno degli infettivologi più autorevoli emersi in televisione durante l’epidemia da coronavirus. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira per analizzare gli ultimi bollettini che parlano di un aumento preoccupante di contagi e ricoveri, Bassetti è stato vittima di un curioso errore da parte di La7, che sul proprio profilo Twitter ha rilanciato uno degli interventi dell’infettivologo attribuendogli però un’appartenenza alla Lega. Un abbaglio? Pare proprio di sì, anche perché Bassetti si è sempre tenuto lontano dalla politica, pur non escludendo in futuro di poterne fare parte nel caso in cui decidesse di appendere il camice al chiodo. Al di là di questo errore in salsa leghista, il prof ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale: “I dati ci dicono che sicuramente c’è stato un incremento dei contagi, questo nessuno lo vuole nascondere, ma pur crescendo i casi solo il 5% degli attualmente positivi ha bisogno di una cura ospedaliera e solo lo 0,5% finisce in terapia intensiva. È evidente che oggi la situazione è molto più governabile, abbiamo mediamente ricoveri di bassa complessità. La curva dei contagi sta salendo ma quella dei ricoveri non lo sta facendo con la stessa drammaticità di marzo e aprile”.

