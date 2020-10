DiMartedì, sondaggio-Pagnoncelli sul lockdown: il 61% degli italiani non teme la crisi in caso di seconda chiusura

07 ottobre 2020 a

Il lockdown non fa paura agli italiani? Per certo meno del previsto, meno di quanto era lecito immaginarsi. Nonostante la crisi economica che l'Italia ha già toccato con mano nei mesi di chiusura totale del Paese (e soprattutto in quelli che stanno seguendo la serrata), i numeri di Nando Pagnoncelli parlano chiaro. Il 61 per cento è convinto di poter superare un nuovo protocollo di emergenza che costringe a serrare tutte le attività e confinare in casa i cittadini. Di diverso parere - stando alle cifre diffuse a DiMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris - il 30 per cento. Mentre il 9 non sa cosa pensarne.

Un risultato, quello proposto dal sondaggista di Ipsos, che suona piuttosto bizzarro, ma che potrebbe "rassicurare" il governo: stando alla rivelazione, la maggiora parte dei nostri connazionali non teme gli effetti economici derivanti da un nuovo lockdown. D'altronde il ministro della Salute Roberto Speranza non ha mai nascosto che, a fronte di mali estremi, ossia a contagi elevati, potrebbe ricorrere ad estremi rimedi (anche se, a parole, nuovi lockdown fino ad oggi sono stati esclusi). Dopo il via libera alla proroga dello stato di emergenza c'è da aspettarsi di tutto.

