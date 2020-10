Carla Bruni, la canzone dedicata a Nicolas Sarkozy? Un uomo triste che non sa lasciarsi d'andare

07 ottobre 2020 a

Carla Bruni ha convocato un gruppo di giornalisti e amici per cantare loro i brani del suo nuovo album, che esce venerdì. Una delle tracce è dedicata al marito, Nicolas Sarkozy: si tratta di Le garçon triste. "L’ho scritta pensando a Nicolas", risponde la Bruni alla Stampa. Ma non dà mai l’idea di essere triste, almeno in pubblico, gli chiede il giornalista: "Proprio per quello, quando lo è, diventa struggente. Perché non è abituato a lasciarsi andare, per lui è una sorta di pudore. E poi non si mette mai in una posizione del tipo 'povero me'. Le persone che hanno la sua energia, sempre in azione, combattono in fondo contro una strana tristezza".

Tutte canzoni del nuovo album ruotano intorno all’amore: "Mi ispira così tanto. E invecchiando prende uno spazio ancora più importante. Magari uno giovane è più ambizioso, pensa pure ad altro. Ma andando avanti si pensa quasi solo all’amore. L’amore diffuso, non solo quello per il tuo uomo. Tutti i tipi di amore: per i nostri amici, i figli, i cari, la gente, perfino per un quadro. L’amore è fatto di legami, tutti diversi", spiega la Bruni.

