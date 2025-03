I pubblici ministeri hanno chiesto sette anni di carcere, 300.000 euro di multa e un divieto di eleggibilità della durata di cinque anni per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sotto processo con l'accusa di aver ricevuto finanziamenti dalla Libia nella campagna elettorale del 2007.

L'ex inquilino dell'Eliseo è finito sotto processo con l'accusa di aver ricevuto finanziamenti dalla Libia per la campagna elettorale del 2007. Secondo i magistrati, i suoi "scagnozzi" Claude Guéant e Brice Hortefeux - entrambi ministri della Francia - lo avrebbero aiutato a "formare" un patto di corruzione con il dittatore libico Muammar Gheddafi per finanziare la sua campagna presidenziale.

Con un post su X, l'ex presidente della Francia ha definito "esagerata" la condanna a sette anni di carcere richiesta dall'accusa nel processo che vede l'ex presidente francese imputato per aver ricevuto finanziamenti dalla Libia nella campagna elettorale del 2007. Nel post, Sarkozy ha affermato che per 13 anni i "principi fondamentali del diritto penale" sono stati "calpestati" e che "la falsità e la violenza delle accuse hanno il solo scopo di mascherare la debolezza delle accuse stesse". "Continuerò a lottare fianco a fianco per la verità e a credere nella saggezza della corte", ha poi aggiunto.