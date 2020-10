Federico Rampini contro Tiziana Ferrario, rissa in diretta a Piazzapulita: "Fammi parlare", "Non ricominciare"

09 ottobre 2020 a

"Vista dall'America, la situazione italiana è pessima". Federico Rampini, corrispondente di Repubblica dagli Usa e noto anti-Trumpiano, spiazza Corrado Formigli e i telespettatori di Piazzapulita: "Non siete quel modello... Una settimana fa parlavamo dell'Italia come nuova Danimarca, purtroppo non è così. Voi siete tutti convinti che qui in America c'è l'inferno sanitario, vi devo stupire: io il vaccino anti-influenzale me lo sono fatto un mese fa, si sta facendo per tutti e gratuito, è una macchina che funziona molto bene da anni. Ho fatto un'attesa di 20 minuti davanti a una farmacia di quartiere e non ho pagato un centesimo".

E i tamponi? "Ogni giorno se ne fanno più a New York che in tutta Italia. Le critiche sono servite". E qui scatta la rissa con Tiziana Ferrario, storica giornalista del Tg1 ed ex inviata negli Usa: "Tu stai decantando le meraviglie di un sistema sanitario che è per pochi...". "No no no, non cominciamo con questa storia", si accalora Rampini. "No ma fai dire un attimo a me perché tu hai appena detto", alza la mano la Ferrario. Ma Rampini, versione Caterpillar, la macina senza pietà.

