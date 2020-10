Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri "incorona" Giorgia Meloni: "Piaccia oppure no, davanti a lei bisogna solo applaudire"

09 ottobre 2020 a

a

a

Un tirata d'orecchie a Matteo Salvini e un applauso a Giorgia Meloni. Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Vittorio Feltri a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 8 ottobre. Il conduttore chiede al direttore di Libero: "Ma Salvini dove vuole andare? In molti se lo chiedono", il riferimento alle ultime prese di posizione che sembrano marcare un cambio di linea nella Lega. E Feltri risponde: "Cosa vuoi che dica a Salvini, gli direi di mettersi in testa di dare una linea più decisa al proprio partito. E soprattutto deve spiegare perché ha preso certe decisioni che hanno danneggiato lui stesso. E mi dispiace. La Lega si è arrestata: lo deve sapere e ci deve spiegare perché - sottolinea il direttore -. Mentre devo fare un elogio alla signora Meloni perché al di là delle simpatie e delle antipatie ha dimostrato di essere una persona seria e capace, tanto che il suo partito è passato dal 2 al 15 per cento. Di fronte a un successo, ti piaccia o non ti piaccia, devi solamente applaudire", conclude Vittorio Feltri.

"Roba talmente scandalosa che non merita di essere commentata". Feltri demolisce Di Maio in 30 secondi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.