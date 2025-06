Guido Crosetto contro M5s e Avs: "Incivili, senza rispetto delle istituzioni"

"Incivile", mostra "mancanza di rispetto verso le istituzioni, non verso il governo": il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un colloquio con il Foglio, ha parlato in questi termini della decisione dei parlamentari del M5s e di Avs di sfilarsi dal pranzo di domani a Palazzo Baracchini con i parlamentari dell'assemblea Nato. Poi ha spiegato cosa c'è all'origine di questo evento: "In un Paese democratico con una democrazia matura, un rapporto tra istituzioni è fondamentale. Per questo ho immediatamente accettato la richiesta del presidente del gruppo Lorenzo Cesa di incontrare i rappresentanti del Parlamento italiano all'Assemblea Nato".

Secondo il ministro della Difesa, si tratta di un incontro che serve "a favorire un dialogo alto, per trasferire loro le informazioni utili al loro lavoro. Perché è utile un dialogo in cui trasferisci tutto ciò che sai senza dover essere di fronte a schermi, televisioni, per poter discutere, confrontarsi, spiegarsi". E ancora: "Si tratta per me di discussioni fondamentali, per far capire di cosa stiamo parlando, quando parliamo di minacce esterne ma anche per cogliere le loro preoccupazioni".