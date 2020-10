Selvaggia Lucarelli, "pipì addosso per 2mila euro"? La furia di Milly Carlucci: "Aggressione ingiustificabile"

09 ottobre 2020 a

“Questa aggressione non può essere giustificata, bisogna condannarla senza se e senza ma”. Così Milly Carlucci si è schierata giustamente in difesa di Selvaggia Lucarelli, giornalista di Tpi nonché giudice di Ballando con le stelle. L’altro giorno la Lucarelli ha pubblicato le prove di un episodio inaccettabile e vergognoso di cui è stata vittima: “Una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino, offrendo 2.000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono arrivati circa 20mila tag col mio nome. Va così”. Milly Carlucci ha espresso la solidarietà di tutto il cast di Ballando nei confronti di Selvaggia, che ha risposto così: “In questo programma lavorano persone perbene, e lo sapevo già, e questo è un gesto non richiesto che apprezzo profondamente. Grazie”.

