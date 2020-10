Coronavirus, Giovanni Niccoli a Taggadà: "Il recordman dei tamponi", quanti ne ha fatti e quanto è stato in ospedale

09 ottobre 2020 a

Il recordman del coronavirus: "Ho fatto 24 tamponi, di cui 22 positivi, e 157 giorni di ricovero in ospedale dei quali 130 per positività al Covid". Giovanni Niccoli racconta la sua storia, sconvolgente, a Tiziana Panella a Tagadà. Niccoli viene ricoverato per un linfoma all'ospedale di Novara il 23 marzo. Meno di un mese dopo, scopre di aver contratto il coronavirus.







"Sono rimasto in ospedale sia pur asintomatico, avevo effetti che i medici non sapevano se attribuire al linfoma, alla chemioterapia o al coronavirus". Ora sta facendo una battaglia contro il secondo tampone negativo: "Gli altri Stati, tra cui gli Usa, prevedono che non c'è bisogno dei due tamponi negativi, c'è solo un arco temporale da rispettare".





