Guido Crosetto e il dramma coronavirus: "Mai successo, nemmeno nel periodo peggiore, di avere così tanti positivi tra i conoscenti"

10 ottobre 2020 a

a

a

Guido Crosetto lancia l'allarme: "Non mi era successo, nemmeno nel periodo peggiore, di avere così tanti positivi tra i conoscenti. Moltissime persone". Un cinguettio, quello del fondatore di Fratelli d'Italia ora imprenditore, che preoccupa. L'ammissione infatti è chiara: pare che la seconda ondata, almeno stando a quanto ha potuto verificare Crosetto, sia peggio della prima. Gli amici - come spiega poi - "sono bloccati a casa da giorni o settimane. Alcuni da oltre un mese. A casa. Senza alcun sintomo. Motivo per cui - conclude - mi chiedevo come sta procedendo la 'via svedese'".

Ad accontentare il fu sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi, ci pensa un utente: "In Svezia hanno avuto più o meno gli stessi morti dell’Italia e più contagiati, nonostante la densità sia molto più bassa. La contea di Stoccolma, con molti meno abitanti, ha più del doppio dei morti di Roma". Insomma, anche per la Svezia, nonostante l'assenza di allarmismi, non sono tempi facili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.