Selvaggia Lucarelli su Pierluigi Lopalco: "Fanno effetto i suoi allarmi". La foto dalla Puglia, distanziamento zero

Selvaggia Lucarelli ha puntato il dito contro Pierluigi Lopalco, nuovo assessore alla Sanità in Puglia grazie alla rielezione di Michele Emiliano alla guida della Regione. Il Giro d’Italia è arrivato a Giovinazzo, dove prima della partenza è scattato l’allarme coronavirus nella bolla della corsa rosa: un pezzo da novanta che risponde al nome di Simon Yates è risultato positivo ed è stato costretto al ritiro. Poi è arrivata la Lucarelli a metterci il carico, non tanto sull’organizzazione della corsa quanto sulle istituzioni politiche.

“Oggi, Giro d’Italia a Giovinazzo”, ha scritto a corredo di una foto che mostra gli assembramenti ai bordi della strada in attesa dei corridori. “Vedo che le dichiarazioni allarmistiche di Lopalco sul Covid in Puglia fanno effetto”, è stata la puntura della giornalista di Tpi. Ed effettivamente l’epidemiologo e il governatore Emiliano non hanno fatto nulla per evitare un assembramento enorme, con migliaia di persone stipate come sardine e quindi a rischio elevato essendo a contatto molto ravvicinato. La predica di Lopalco è arrivata soltanto dopo il disastro del Giro d’Italia: “È necessario limitare i contatti al minimo indispensabile, lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo”.

