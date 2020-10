Coronavirus, Nino Cartabellotta a Stasera Italia: "Si sta verificando quello che non abbiamo visto durante la prima fase della pandemia"

11 ottobre 2020 a

Anche a Stasera Italia si parla di coronavirus. Chiamato dalla conduttrice del programma di Canale 5, Veronica Gentili, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. "Si sta verificando quello che non abbiamo visto durante la prima fase della pandemia", esordisce senza mezzi termini per poi precisare: "Non possiamo confrontare i dati assoluti di oggi con quelli di febbraio e di marzo, perché all'epoca noi conoscevamo solo la punta dell'iceberg dei ricoverati gravi, ora invece conosciamo anche tutta la parte del sommerso con tanti pazienti con pochi sintomi o addirittura asintomatici".

