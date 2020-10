Maria Giovanna Maglie contro Sileri a Non è l'Arena: "Ieri mascherine inutili, oggi salvano la vita. E Giletti muto?"

12 ottobre 2020 a

a

a



"E Massimo Giletti zitto?". Maria Giovanna Maglie assiste allo scontro dialettico tra Diego Fusaro e Pier Paolo Sileri, domenica sera in diretta a Non è l'Arena, e non può fare a meno di tirare la giacchetta al padrone di casa. GIletti, spiega la giornalista turbosovranista, avrebbe dovuto ribattere all'evidente contraddizione del vicimeministro della Salute sulle mascherine. "Se a febbraio dicevi: 'Mascherina stupidaggine enorme, non serve, gli esperti sono d'accordo',oggi caro viceministro della Salute Sileri, non puoi fare la lezione sulla 'mascherina che ti salva la vita'". Insomma, Sileri (e Giletti) con la memoria corta. "Questa ti salva la vita", ha ricordato Sileri allo scettico Fusaro, sventolandogli sotto il naso una mascherina. Lo scontro in studio è poi proseguito con toni decisamente aspri.

"Niente camicia nera, ma esercito in strada". "Li ringrazi!". Fusaro e Cecchi Paone, rissa in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.