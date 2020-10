Vittorio Sgarbi alla radio sulla mascherina in casa: "Conte deve dare via il c***, come già fatto in passato. Un mattarello"

13 ottobre 2020 a

a

a

"Giuseppe Conte deve proprio andare a dare via il c***o". Vittorio Sgarbi fuori controllo: in un collegamento con Radio Radio, più che criticare il Dpcm licenziato dal premier lunedì sera per gestire la seconda ondata di coronavirus, massacra il governo con una raffica di insulti. La mascherina in casa? "Conte deve dare via il c***o, come probabilmente fatto in altri momenti della sua vita, e non rompere i cog***i sulla casa. A casa uno fa quel caz***o che vuole, ha rotto il caz***o".

Il giornalista ha quasi un mancamento, mentre il sindaco di Sutri e deputato del Misto prosegue: "Qualunque medico all'aperto dice di non dover portare la mascherina, la distanza di un metro la rispettiamo da mesi. Sono pantomime ridicole. Come d'inverno ci mettiamo i maglioni, le persone sono abbastanza avvedute da fare quel che serve senza l'assistente che gli spiega cosa fare". "Parlare di mascherine in casa potevano evitarlo", prova a irregimentarlo il conduttore. "Anche un mattarello nel c***o", conclude Sgarbi, incontenibile.

