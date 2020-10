Daniele Luttazzi, raccapricciante ironia sulla disabile col coronavirus stuprata e incinta: "D'Urso e Signorini, mi raccomando..."

13 ottobre 2020 a

Daniele Luttazzi ha ironizzato in maniera piuttosto pesante nella sua rubrica su Il Fatto Quotidiano sulla bruttissima vicenda che riguarda un operatore socio-sanitario, colpevole di aver stuprato una disabile di 26 anni, ricoverata per coronavirus lo scorso aprile e rimasta incinta dopo quell’abuso sessuale. Questo caso ha sconvolto l’opinione pubblica, anche perché la ragazza è ormai in uno stato troppo avanzato della gravidanza per poter abortire. Luttazzi ha deciso di buttarla in caciara: “Forza Barbara d'Urso, c’è abbastanza materiale da farci almeno un anno di ‘approfondimenti’, diretta con la sala parto inclusa”. Ne ha anche per Alfonso Signorini: “Mi raccomando, lui non fartelo scappare per il prossimo Grande Fratello”. E sulla ragazza stuprata: “Alessia Marcuzzi, se non è perfetta lei per Temptation Island, chi?”. Un modo non proprio delicatissimo di commentare, seppur ironicamente, una vicenda davvero inquietante.

