Ferruccio De Bortoli ad Agorà, stoccata a Giuseppe Conte: "Italiani vanno confortati, non spaventati"

Il premier, Giuseppe Conte, ha iniziato a scaricare le colpe sugli italiani. Un nuovo lockdown a Natale? Il premier non lo ha escluso e ha aggiunto che "dipende dagli italiani", appunto. La politica del terrore e della deresponsabilizzazione. Una politica contro la quale punta il dito Ferruccio De Bortoli, ospite in collegamento ad Agorà di Rai 3: "Ci troviamo in una situazione dove si deve far affidamento sul senso di responsabilità degli italiani. Credo ci sia un rispetto delle regole e degli altri molto alto. I cittadini vanno confortati, non spaventati", ha concluso la firma del Corriere della Sera. Insomma, per De Bortoli c'è poco da puntare il dito contro gli italiani, c'è poco da terrorizzarli. Il loro lo stanno facendo e Conte dovrebbe prenderne atto.

