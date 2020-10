Fabrizio Corona, altri 9 mesi di condanna: torna in carcere, "sono pronta a sacrificare la mia vita"

15 ottobre 2020 a

Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo i 9 mesi che aveva passato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Questa volta, però, in carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo così la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. Il provvedimento dei giudici è l'ennesima decisione su questa vicenda dei nove mesi, revocati per continue violazioni delle regole da parte di Corona, ora in detenzione domiciliare, nel percorso di affidamento per le cure dalla dipendenza dalla cocaina. Ci sono stati anche due passaggi in Cassazione, alla quale ora la difesa potrà di nuovo ricorrere.

Prima dell'udienza, a Palazzo di giustizia di Milano, l'ex fotografo aveva affermato: "Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare un anno e otto mesi, vedo la libertà a breve". Corona adesso commenta così su Instagram: "Violazione dei principi di giustizia. Per l'ennesima volta. Ora basta! E' una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così". Poi, sempre tramite storie, ha annunciato di avere la febbre alta, a 38: "Incaz***o nero, ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera". Poi si è ripreso mentre gli veniva fatto un tampone, ma non ha ancora comunicato l'esito.

