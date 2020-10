Vincenzo De Luca, Antonella Viola ed Elsa Fornero a Otto e mezzo: "Triste decidere di chiudere le scuole"

15 ottobre 2020 a

a

a

"La decisione di Vincenzo De Luca è triste". In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, l'immunologa Antonella Viola si dice amareggiata per la scelta del governatore Pd della Campania di chiudere la scuola: "Eccessivo parlare di lockdown, non si può parlare di cosa fare tra uno o due mesi, si faccia qualcosa già da ora. La diagnostica è fondamentale". Fuoco di fila sullo sceriffo campano. Anche Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro nel governo Monti e ospite della Gruber, picchia duro: "Non si poteva chiudere prima qualcos'altro? E poi perché con le tante società private di trasporto che non stanno lavorando, a luglio e agosto non si è pensato di usare questi autobus per le scuole?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.