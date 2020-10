Non è l'Arena, la rivincita di Alberto Zangrillo: "Dopo una settimana sotto attacco...", indiscrezioni-bomba da La7

17 ottobre 2020 a

La seconda ondata del coronavirus approda anche a Non è l’Arena, il talk politico di La7 condotto da Massimo Giletti. Quest’ultimo per il momento non si lascia distrarre dalle indiscrezioni - mai smentite - che lo vogliono candidato a sindaco di Roma con il supporto di tutto il centrodestra e propone un’altra scoppiettante puntata in salsa Covid. Domenica 18 ottobre alle ore 20.30 su La7 ci sarà infatti Alberto Zangrillo, come anticipato dal conduttore in persona: “Domani verrà da noi dopo aver passato una settimana sotto attacco. Il professore dirà le sue verità e offrirà le sue risposte in tema di coronavirus, ascolteremo sicuramente cosa avrà da dire”. Zangrillo è infatti uno di quei medici finiti troppo frettolosamente nella categoria “negazionisti” solo perché non si sono prestati alla narrativa filo-governatore del terrore in materia di Covid. Insieme a Matteo Bassetti il medico di Berlusconi è finito più volte nel mirino della critica, ancor di più da quando la situazione epidemiologica dell’Italia è tornata a far registrare numeri piuttosto preoccupanti e che richiederanno nuove restrizioni da parte del governo giallorosso.

