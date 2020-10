Myrta Merlino a L'aria che tira contro Giuseppe Conte: "Dpcm? Decido solo e poco: tanto rumore per nulla"

19 ottobre 2020 a

No, anche Myrta Merlino non sembra aver "gradito" l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, un testo annunciato in pompa magna e che sembra non cambiare nulla nella battaglia contro il coronavirus. I suoi dubbi, la conduttrice li esprime nell'apertura della puntata de L'aria che tira in onda su La7 lunedì 19 ottobre, in cui premette: "Ennesima conferenza stampa di Conte, ennesimo dpcm, tanto rumore per poco". E tanto basterebbe. La Merlino, mette poi a confronto il premier con Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, e afferma: "De Luca versus Conte, due modi opposti di intendere il governo. Da una parte il governatore della Campania, decido tutto io e senza mezze misure, dall'altra il nostro premier Conte, decido da solo e poco". E ancora: "Insomma, Conte ha confermato la sua fama di leader prudente e misurato. All'opposto, Vincenzo De Luca leader decisionista e smisurato", ha concluso Myrta Merlino.

